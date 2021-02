Lc 5, 27-32 - Sylvain de Rességuier, diacre

Dans ce texte, Jésus fait une comparaison étonnante, il met en parallèle les pécheurs et les malades : il vient pour les pécheurs comme le médecin vient pour les malades.

C’est donc que le péché serait comme une maladie. Ce n’est ni une fatalité, ni une condamnation.

Et si c’est une maladie, il y a un remède, une guérison est possible, et Jésus nous l’indique ce matin.

L’ordonnance est très simple et le remède puissant : « suis-moi ».

En deux mots, Lévi, malade de son péché, est relevé. Abandonnant tout, il est désormais un homme debout et déborde de la joie du converti.

Le converti n’est pas un illuminé perdu dans un délire mystique, le converti est celui qui se retourne, qui change la direction de sa vie… ce n’est pas un triste donneur de leçons, c’est un organisateur de festin !

Jésus passe en nos vie comme on reçoit le médecin, n’ayons pas peur de nous mettre sous son regard, et surtout gardons-nous bien de nous auto-diagnostiquer et de nous auto-médicamenter !

Le malade connaît bien ses douleurs et ses faiblesses, il les connaît mieux que quiconque, mais s’il veut se soigner lui-même, il prend des risques ! Le risque de se tromper de diagnostic et, en choisissant lui-même son remède, de faire empirer son état.

Nous savons bien l’effet de notre péché dans nos vie, nous en sentons les tristesses, laissons-nous examiner par le Christ, sans rien lui cacher de nos douleurs, et accueillons son ordonnance avec confiance : « suis-moi ».

Que ce carême soit le temps de la conversion, que nos oreilles entendent cet appel à la Joie du festin.

Délivre-nous de tout mal Seigneur, et donne la Paix à notre temps.