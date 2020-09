Lc 6, 20-26 - Père Antoine Tingba

Bénédiction et malédiction. Les béatitudes en deux colonnes dans l’évangile de Luc. Heureux êtes-vous, malheur pour vous. La plupart du temps, nous aspirons au bonheur. Sans savoir parfois comment y parvenir. Aujourd’hui, les voies d’accès au bonheur nous sont données. Il ne s’agit pas d’un bonheur qui s’obtient pour un temps. Ce bonheur se traduit en termes de grande récompense promise dans le ciel. Heureux sommes-nous qui entendons et attendons que se réalise cette promesse.

L’attente d’une telle promesse c’est pour nous aussi, frères et sœurs, la grande épreuve de notre vie de foi. Pour cette raison, les béatitudes en deux colonnes nous révèlent quelque chose de très précieux.

Aux promesses de bonheur s’adjoignent des promesses de malheur. Il nous faut apprendre la patience de ne pas vivre tout de suite comme au ciel. Il en coûte comme de l’attente de la sortie de la pauvreté ou de la crise sanitaire que nous traversons. Il en coûte comme le temps des malheurs qui s’abattent sur nous.

Ce temps, c’est pourtant indispensable pour se préparer au face à face, au jour j, celui de la vraie récompense. Cette attente n’est d’ailleurs pas vide. Jésus nous enseigne à mettre ce temps à profit. Heureux êtes-vous maintenant. Plus heureux, vous le serez. Car la réalisation de ce qui est prédit est certaine. Ce n’est pas une illusion. Notre vie doit être ainsi tendue vers le ciel pour la grande récompense.