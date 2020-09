Lc 6, 27-38 - Père Antoine Tingba

À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. Je ne l’ai jamais fait Seigneur. Peut-être vous non plus mes frères.

Jésus aborde la question des relations des disciples entre eux et des disciples avec le monde. Les disciples ont à œuvrer pour une reconnaissance méritée.

Le vrai disciple est celui qui va aimer autrui malgré toutes les difficultés et en dépit de tous les obstacles : ingratitude, haine, calomnie ; il va lui falloir pardonner plusieurs fois, voire jusqu’à 70 fois 7 fois. Il lui faudra toujours vouloir le bien de l’autre malgré sa méchanceté.

Pour nous conduire à cela, Jésus nous invite à tourner notre regard vers le Père : soyez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.

En nous demandant de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas vouloir le mal pour le mal et de pardonner, Jésus nous appelle donc à être de vrais disciples à l’image du père. C’est d’abord Dieu qui aime et il nous faut apprendre de lui. Que le cœur de l'homme devienne un cœur d'amour comme le cœur de Dieu.

Aimez votre prochain ; aimez vos ennemis ; aimez le pécheur ; aimez tout ce que Dieu aime bien au-delà des apparences. C’est ainsi que vous serez vraiment les fils du Très haut.