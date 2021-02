Lc 6, 36-38 - Père Antoine Galy

« Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. » La miséricorde à laquelle nous sommes conviés est donc celle qui est au cœur même de Dieu. Non pas une miséricorde à la petite mesure de nos égoïsmes et de nos rancœurs, mais à l'image et à la mesure même de Dieu. Rien de moins que cela. Une miséricorde « bien pleine, tassée, secouée, débordante » C'est là la mesure dont Dieu se sert quand il me fait miséricorde.

Pour illustrer ce qu'il en est de cette miséricorde, je pense au commentaire qu'en fait le P. Baudiquey à propos du tableau de Rembrandt intitulé : « le Fils Prodigue.'» Il dit ceci à propos du Père qui accueille en ses bras le fils qui revient : « il faut misère pour avoir cœur. » Oui il lui faut avoir infiniment souffert de son départ, du plus profond de lui-même, souffert pour l'autre, de l'autre, et non de soi. Il faut avoir ainsi souffert, avoir eu mal, pour qu'il ne reste plus que l'amour. Qu'importe ce qu'il a fait, ce que j'ai fait. Le Père n'a rien d'autre à lui dire, à lui donner, que ses bras grands ouverts.

C'est à cela que nous sommes conviés : être pour l'autre ce que le Père est pour nous. Miséricordieux, d'un amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui donne encore, et se donne, au delà de toute souffrance.