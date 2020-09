Lc 6, 39-42 - Père Antoine Tingba

Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.

La poutre et la paille. Les deux empêchent la vue. Avec l’une ou l’autre, on ne peut pas voir clair. Jésus nous invite à vaincre notre cécité. La cécité spirituelle.

Jésus, dans sa parabole, suggère de commencer par ce que l’on peut appeler «un travail sur soi»: enlever ce qui m’empêche de voir clair. En effet, celui qui a traversé les épreuves, seul celui-là peut prétendre avoir appris à connaître ses limites. En quelque sorte, il a enlevé ce qui l’empêchait de voir clair. Aussi ce qu’il sait, il le dit avec humilité, libéré de toute arrogance.

Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. En effet, le disciple n’est pas plus grand que son Maître.

Jésus, le Rabouni, le maître a ouvert les yeux des aveugles. C’est le Christ qui dispense en nous sa lumière, la lumière de la foi qui seule nous donne de le reconnaître, nous rend la vue.

« Ouvre nos yeux Seigneur, aux splendeurs de ta parole » (Ps 118,18). « Que je vois » en vérité, plus encore que revoir, que je retrouve la vue : que je puisse contempler à jamais le visage de Dieu, Ton visage, voir toute chose dans la seule lumière de ta sainte Face.