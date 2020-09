Lc 6, 43-49 - Père Antoine Tingba

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Il construit sur du solide. Il a posé les fondations sur le roc. Sa maison ne peut s’écrouler. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit.

Nous avons repris quelques mots clés de l’adresse de Jésus à ses disciples. Le Seigneur attend que nous produisions des fruits qui demeurent. Mais pour produire ces fruits, il faut que les racines enfoncent en profondeurs. La violence de certaines tempêtes, comme par exemple, la détresse, l’angoisse, la persécution, des désirs destructeurs qui agitent le monde ne pourraient pas ainsi faire écrouler notre vie.

Bâtir notre maison sur le roc, c’est l’édifier sur la confiance en Dieu, c’est aussi faire sa volonté.

Le Seigneur nous questionne : Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous pas ce que je dis ? Si la foi nous invite à l’obéissance, l’écoute tout simplement de la parole de Dieu n’est pas suffisante pour construire notre maison. Si notre croyance en Dieu nous porte à le servir, les belles paroles sans la pratique ne servent à rien, elles sont creuses. Heureux ceux qui entendent la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.

Seigneur, nous croyons, mais augmente en nous la foi. Donne-nous la grâce d’engager notre vie dans le Credo que nos lèvres confessent.