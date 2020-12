Lc 7, 18b-23 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Elle peut étonner cette question de Jean-Baptiste à Jésus. N’est-il pas un saint, inspiré de Dieu et aux dires même de Jésus, le plus grand parmi les enfants des hommes ? Comment ne saurait-il pas lui d’une inspiration toute intérieure et lumineuse que Jésus est le messie ? La remarque est importante, comment imaginons-nous les saints ? N’est-ce pas souvent comme des êtres exceptionnels, surhumains, tout entier inspirés, éclairés, animés de l’amour de Dieu au point qu’en eux plus de place au doute, à l’incompréhension et à la limite humaine. Rien n’est moins vrai ! Marie est éprouvée au pied de la croix et elle se bat intérieurement pour voir au-delà des apparences la victoire de l’amour. Jean-Baptiste est inspiré et reçoit de Dieu des signes pour reconnaître en Jésus le messie, mais il reste dans l’incertitude de la foi. Dès lors la question qu’il pose a toute sa place qui ne dit pas une faiblesse dans la foi, mais au contraire sa valeur et son authenticité. Jean est dans la foi et jusqu’au dernier instant de sa vie il aura cru que Jésus était bien l’envoyé de Dieu et c’est bien cette grandeur là qui fera dire de lui par le Christ lui-même qu’il est le plus grand parmi les hommes, car la grandeur d’un homme est dans sa confiance en Dieu et son désir de sa justice. A la question posée par Jean, Jésus répond « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu ». La foi naîtrait-elle de ce qu’on entend mais aussi de ce que l’on voit ? Voir n’est-ce-pas par définition arrêter de croire et croire n’est-ce pas ce que l’on fait tant qu’on n’a pas eu l’évidence par soi-même ? L’apôtre Jean, au matin de la résurrection entrera dans le tombeau, il verra et il croira…il verra les linges et croira en la résurrection de Jésus, en la parole qui l’annonçait. Jean entendra le récit des paroles et des gestes de Jésus et en tirera la foi qu’il est celui qui doit venir. Alors apparaît le processus qui nourrit la confiance et conduit dans l’espérance. Sans le témoignage du présent pas de confiance, sans la confiance pas d’espérance de ce dont le présent est signe.