Lc 7, 31-35 - Père Antoine Galy

Danser avec ceux qui jouent de la flûte, pleurer avec ceux qui sont dans les lamentations : notre quotidien devrait être ainsi participation aux joies et aux peines des hommes. Il s'agit justement de ne pas se tenir à l'écart ou de critiquer. Au contraire, il nous faut savoir dire aux personnes que leur vie nous intéresse, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, nous intéresse. Cela compte, vous comptez pour moi.

Vous comptez pour moi et j'essaie de me tenir loin de toute forme de caprice qui me ferait prendre systématiquement le contre-pied de ce que vous voulez vivre. Disant cela je pense à St Paul dans sa 1re épître aux Corinthiens : « j'ai été juif avec les juifs...j'ai partagé la faiblesse des faibles...je me suis fait tout à tous. » Se faire à l'autre, lui être attentif et disponible au point de le préférer lui à moi, au point de préférer la danse et la joie à mon amertume, de choisir avec lui les lamentations aux étoiles de la fête. En somme il s'agit d'avoir totalement part à l'autre.

L'autre, nous dit l’Évangile, est toujours premier. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'Eucharistie de deux manières. Dans la première elle nous invite à offrir au Seigneur les joies, les espoirs et les peines des hommes. Et l'offertoire ne saurait être un moment annexe, surtout si l'on n'oublie pas la prière universelle qui l'inaugure. Dans la deuxième manière nous n'oublions pas que l'Eucharistie est le moment où le Seigneur reçoit notre vie, toute notre vie. Et il la reçoit dans cet amour qui la transforme, et il en fait sa vie. Et cela quoi qu'il lui en coûte. Et nous savons que son prix c'est la Passion.