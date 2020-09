Lc 8, 1-3 - Père Antoine Galy

Aujourd'hui les choses paraissent simples. Pas d'évènement marquant, de rencontre qui laisse une trace. C'est le quotidien de Jésus qui nous est offert : il passe à travers villes et villages.

Il passe mais il n'est pas seul. Il y a avec lui le groupe des douze. Il y a aussi ces femmes « qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. » Des femmes dévouées au point de les servir « en prenant sur leurs ressources. » Des hommes et des femmes donc que Jésus a mis en route et qui restent attentifs à lui, et qui, d'une certaine manière, engagent leur vie à sa suite. Vient bien sur pour nous la question simple et qui concerne notre rencontre personnelle de Jésus, ce qu'elle a guéri et ce qu'elle a mis en route. Nul ne peut répondre à cela que chacun, devant lui-même.

Mais il ne se sont pas mis à sa suite en raison de sa seule personnalité. C'est sans doute parce qu'il « annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. »

Il parlait ainsi de l'espérance profonde enfouie au cœur de tout croyant en se temps-là. Dieu va venir et il viendra pour libérer son peuple. Ce sont donc des hommes en attente qui se sont mis à la suite de Jésus. Ce qu'il dit, ce qu'il vit semble répondre à cette espérance profondément inscrite en eux.

Cela interroge bien sur notre attente, notre espérance. Nous ne pouvons suivre Jésus qu'en raison de ce que nous attendons vraiment. Et le paradoxe est que c'est lui qui nous révélera peu à peu ce qu'il en est de notre espérance. Notre espérance est ce qu'elle est ; comme pour les disciples et pour les femmes qui l’accompagnent, c'est lui qui la fera grandir, la transformera pour la conduire au grand passage de sa Pâque .