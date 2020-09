Lc 8, 19-21 - Catherine Ploquin

Texte pouvant être déroutant … La mère et les frères de Jésus, dehors cherchent à arriver jusqu’à lui. Cela semble bien normal, humain. Une mère qui veut voir son fils, sa famille qui veut le rencontrer … mais et ils ne le peuvent pas, empêchés par la foule. Ils ne peuvent franchir le barrage, et il leur faut des intermédiaires pour communiquer avec lui.



Réponse de Jésus « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »





Ce n’est pas une mise à l’écart par Jésus de sa famille naturelle, de sa mère. Non, il ne refuse pas sa famille. Mais il va plus loin. Ma famille, ce n’est pas les liens du sang … elle est encore plus grande, c’est tous ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique.

L’écoute de la Parole de Jésus crée des liens avec lui, aussi intimes que les liens charnels à l’intérieur d’une famille.



Je peux aujourd’hui m’interroger Quel désir ai-je de rencontrer Jésus, de faire partie de sa famille, d’être avec lui ? Comment je me mets à l’écoute de la Parole de Dieu ? Comment j’essaye de faire pour m’approcher de Jésus, pour être avec lui, mieux le connaître ?



Mais il ne s’agit pas seulement d’écouter, encore faut-il mettre en pratique. Je peux là aussi m’interroger : quel petit pas suis-je invité à faire, quel acte à poser pour mettre en pratique ce que j’entends ?



Nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle parenté. Laissons-nous saisir par cette invitation. Recevons-la avec joie.

Si je suis habité par le désir d’écouter Dieu et de vivre de sa Parole, je suis aussi proche du Christ que le sont humainement une mère et des frères.



Jésus, Merci de m’inviter dans ta famille.

Donne-moi le désir de m’approcher de toi, de t’écouter. Et aide-moi à mettre en pratique ce que j’ai entendu.