Lc 8, 4-15 - Père Antoine Galy

C'est de notre rapport à la Parole dont il est question dans cette parabole.

Jésus lui-même nous le dit. Avec lui nous savons les endroits pierreux de nos vies, ceux aussi où les ronces ont tout étouffé. Nous le savons bien et nous savons aussi pourquoi. Et nous savons aussi qu'à côté de cette part obscure de nous-même, il y aussi une part lumineuse.

Mais il me semble que l'essentiel de la parabole n'est pas là, dans ce qui risquerait d'être une énumération fastidieuse de nous-même. Comme les Apôtres nous demandons ce qu'elle signifie alors que nous le savons très bien ! Et c'est la réponse de Jésus qui nous importe.

Il a cette affirmation curieuse : « ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Ce n'est donc pas d'abord des yeux ou des oreilles qu'il est question, mais bien de ce qui, en nous, empêche d'entendre et de voir. Le prophète Jérémie disait déjà : « ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. » Et il ajoutait : « leur cœur s'est endurci. » Jésus parle en parabole parce qu'il s'adresse au cœur de l'homme. Ce n'est pas des mots qu'il veut faire entendre mais lui qui veut être accueilli.

Et nous savons bien qu'il en est ainsi dans toute rencontre. On ne peut accueillir ce que nous dit quelqu'un qu'en l’accueillant lui tout entier. La Parole nous renvoie toujours à celui qui parle et non aux mots qu'il dit. Il me semble que c'est cela que veut nous faire entendre Jésus. A quoi bon vous parler, me parler, si votre cœur n'est pas ouvert, si votre vie n'est pas offerte et disponible à moi qui vous parle ?