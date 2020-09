Lc 9, 1-6 - Catherine Ploquin

Jésus rassemble les douze.



Il leur donne pouvoir et autorité. Ils vont partir en mission, mais ils n’y arriveront pas seulement avec leurs propres forces. Alors Jésus leur partage son pouvoir même. Dans un but : dominer les démons et faire des guérisons. Ils reçoivent sa force pour dominer le mal.

Osons croire que cette Parole s’adresse aussi à nous : Dieu nous rassemble et nous donne sa force, sa vie.



Jésus les envoie.



Il les envoie en leur demandant de ne rien emporter. Rien qui encombre. Le pouvoir et l’autorité qui leur a été donné suffisent.

Partir avec ce qu’ils sont. Ne pas s’appuyer sur ce qu’ils ont mais sur ce que Jésus lui même leur donne d’être.

Invitation pour nous à nous désencombrer du superflu, et à faire confiance, à faire confiance à Jésus qui nous donne ce dont nous avons besoin pour prendre la route avec lui.



« Ils partirent, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. »



La mission se résume en deux choses : une parole, une annonce, d’une part et des guérisons, des actes, d’autre part. Il ne s’agit pas pour nous de faire des guérisons physiques, mais d’agir, de montrer par nos actes que la vie, l’Evangile, le bien sont plus forts que les forces de mort qui peuvent nous entrainer. Aider chacun à tenir debout, à vivre libre.



Témoigner et agir. Agir et témoigner. Ne pas se contenter de paroles, il faut des actes concrets. mais ne pas se contenter d’actes, il faut que les paroles renvoient à la Bonne Nouvelle.



La route n’est pas facile. Des portes se ferment. Dans ce cas, n’insistons pas, ne forçons pas les portes, secouons la poussière de nos pieds nous dit Jésus.



Seigneur, je te confie mes peurs, mes hésitations à témoigner parfois de la Bonne Nouvelle.

Donne-moi de quitter ce qui m’encombre, ce qui m’empêche de prendre la route avec toi.

Donne-moi de te faire confiance, tu es là avec moi, tu me donnes ta force.

Que je puisse répondre à ton appel chaque jour, là où tu m’envoies, en parole et en actes.