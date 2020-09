Lc 9, 18-22 - Catherine Ploquin

Jésus à l’écart, en prière, comme à chaque fois qu’un évènement important va se produire.

Juste avant de poser à ses disciples une question personnelle, une question essentielle. Jésus dans l’attente d’une réponse de chacun. De notre réponse aujourd’hui.



Une première question « Au dire des foules qui suis-je ? ».

Les réponses fusent. Quand il s’agit de parler des autres, c’est facile … De redire ce qu’on a entendu, ce qu’on a cru entendre, le vrai, le faux ….



Mais suit immédiatement une autre question, une question plus personnelle. Qui demande une réponse qui engage.



« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »



Une seule réponse. Celle de Pierre « Le Christ, Le Messie de Dieu »

L’Esprit révèle à Pierre de l’intérieur qui est Jésus. Le Messie.



La réaction de Jésus peut nous surprendre. Une réaction vive. Il leur défend de parler.

Messie, oui, mais autrement. « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté, qu’il soit tué »



Messie, oui, mais sûrement pas comme le concevait Pierre. Décalage entre un Messie triomphant et l’image que Jésus leur présente. Christ sauveur, oui, mais aussi Messie souffrant, traversant l’épreuve, rejeté, mis à mort. Mais aussi ressuscitant le 3ème jour.





Et pour moi, qui est Jésus ? Aujourd’hui, le Christ me pose cette question fondamentale, comme autrefois à ces disciples. Pour toi, qui suis-je ?

Oui, qui es-tu Jésus pour moi ? pas ce que je sais de toi, ce qu’on dit de toi … mais, qui es-tu Jésus pour moi aujourd’hui ?



Donne-moi Seigneur de pouvoir répondre à cette question.

Donne-moi d’entrer dans cette relation simple à laquelle tu m’invites.

Donne-moi de voir à quels déplacements, à quelles conversions je suis invité.