Lc 9, 43b-45 - Catherine Ploquin

Tout le monde était dans l’admiration. Jésus fait des miracles, il guérit ….

Les disciples sont éblouis, fascinés par les actions de Jésus. Ils rêvent de grandes choses, certains même de renverser le pouvoir romain ….



Mais Jésus veut que ses disciples ne se fassent pas d’illusions, ne se laissent pas griser par un certain succès. Il leur a déjà dit vivement lors de la profession de Pierre, texte que nous avons entendu hier. Il le redit dans ce passage. Il connait les siens, il sait qu’ils ont du mal à comprendre. Ce message il a besoin de le répéter, c’est si difficile à entendre, si décalé par rapport aux images d’un Messie triomphant.



« Ouvrez bien vos oreilles : Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. »

Messie pauvre, Messie humilié, Messie condamné par la foule qui quelques instants auparavant l’a acclamé, admiré. Messie qui ira jusqu’au bout, jusqu’à la condamnation et la mort sur une croix … Un Messie sans puissance apparemment ….



Les disciples ne comprennent rien, mais en plus, ils ont peur de l’interroger.

Une double attitude : le désir de connaître Jésus, mais aussi l’inquiétude, la peur par rapport à ce qu’il peut dire et qui déroute. Ils sont prisonniers de leurs illusions, et ne souhaitent pas vraiment en sortir. Ils refusent intérieurement ce qui va arriver, la fin de cette page de la vie de Jésus, pleine de rencontres, de guérisons, de miracles …. Pour passer à une autre page, la montée à Jérusalem et la passion.



Et moi ? Comme est-ce que j’entends le message évangélique ?

Quels rêves, quelles attentes j’ai ? Et ce que j’attends des miracles, des choses extraordinaires ? Qu’est-ce que je comprends de l’Evangile, de la passion, de la mort, de la résurrection ?

Comment je vis tout cela ?



Seigneur donne-moi d’avoir confiance

La route est parfois … souvent, difficile … Donne-moi de marcher debout à ta suite, je sais que tu m’accompagnes sur cette route. Oui, tu es avec moi, dans le concret de ma vie humaine, toi qui t’es fait homme, qui as vécu sur cette terre, et qui es allé jusqu’au bout, jusqu’à mourir sur une croix. Tu m’accompagnes, dans les moments de joie, comme dans les moments d’épreuves. …

Donne-moi d’avoir confiance.