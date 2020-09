Lc 9, 7-9 - Catherine Ploquin

Hérode, un homme de pouvoir, qui a tout, et pourtant qui cherche à voir Jésus. Par curiosité, par crainte, par mauvaise conscience d’avoir tué Jean le Baptiste … peut être ….

Hérode un grand de ce monde, situé au carrefour de l’information et des « on-dit ». Il ne sait cependant que penser de Jésus.



Jésus, l’homme dont tout le monde parle. C’est Jean Baptiste ressuscité d’entre les morts. C’est le prophète Elie. C’est un prophète d’autrefois … Le peuple est en attente de prophètes … d’hommes qui parlent au nom de Dieu.



Et nous ? Radio, télévision, journaux, réseaux sociaux et sa multitude de forums, de réactions à chaque parole, évènement, que de foisonnement. L’opinion publique transmet le meilleur comme le pire, le vrai comme le faux, y compris en ce qui concerne la vie de l’Eglise. Et peut-être particulièrement dans cette période troublée, pleine d’interrogations sur l’avenir

Devant tant d’informations, nous sommes souvent dans le même embarras qu’Hérode. Qui croire ? Quelles sont les voix que j’écoute ? Quels sont les signes prophétiques que je peux voir ?



Face à ces informations contradictoires, Hérode pose, se pose la bonne question « mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? »

Et face à cette question restée sans réponse, Hérode cherche à voir Jésus.

Mouvement qui semble tourner court. Bien plus tard, au moment du procès de Jésus, Hérode pourra le rencontrer …. Et il passera à coté … il ne le reconnaitra pas



Et moi, est ce que j’ai le désir de rencontrer Jésus ? Quelle raison me pousse à désirer « voir Jésus ». Comment est ce que je le cherche ?

Peut-être je peux me remémorer tel ou tel moment de rencontre. Peut-être aussi, tel ou tel moment où je suis passé à côté de cette rencontre



Seigneur, aide-moi, accompagne moi dans ma recherche de sens, de vérité.

Donne-moi le désir de te rencontrer.

Donne-moi d’ouvrir mon cœur, pour être assez disponible pour te rencontrer.