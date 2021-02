Le Berry mobilisé pour Bamako

Se nourrir et se soigner sont des droits élémentaires ! L'association ADRNS for the Child se bat pour que ces droits soient respectés en Afrique.



Jean-Michel Roualdès, invité de Paroles d'Ailleurs, est ambassadeur pour la région Centre de cette association. L'antenne régionale agit particulièrement avec un orphelinat situé à Bamako.