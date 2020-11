Le cadre psychiatrique des abus sexuels

Les abus sexuels sont inclus dans un cadre nosographique qui les décrit et parfois les rapproche d’autres pathologies psychiatriques connus.





Pouvoir ramener un passage à l’acte à des cadres médicaux ou psychiatriques connus (comme la schizophrénie, les troubles de la personnalité, les troubles maniaques…) a l’avantage de pouvoir mieux comprendre la pathologie et de soulager le patient. Cela permet aussi de se distancier parfois du dégoût éprouvé pour des actes et de se concentrer sur le soin. Le DSM, acronyme de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'Association américaine de psychiatrie (American Psychiatric Association), décrit et classifie les troubles mentaux, y compris ceux qui peuvent conduire aux abus.Tout comme la CIM (classification internationale des maladies). De plus ces deux instruments permettent aussi de comparer les troubles observés et ainsi de parler de situations cliniques « semblables » (particulièrement pour la recherche) quand bien même les deux sont « sous influence » !