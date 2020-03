Le cardinal Grente 2/2

Homme cultivé, brillant orateur, et pasteur soucieux de la formation des prêtres, le cardinal Grente a marqué l'histoire du diocèse du Mans. Évêque pendant plus de 40 ans, dans un contexte historique complexe, il aura développé son action tant à l'intérieur qu'en dehors du diocèse.



Ecoutons la suite de notre chronique en compagnie de Frédéric Le Moigne, Maître de conférence en Histoire conntemporaine à l'Université de Brest. Il est au micro du Père Gaëtan de Bodard et Antoine Hamerel.