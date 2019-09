Cette conférence a été donnée à Paray le Monial le 20 juillet 2018. Elle s'adresse à des célibataires qui ont choisi le célibat ou le subissent. Pour ceux qui l'ont choisi c'est un état positif mais qui entraîne parfois une solitude. Pour ceux qui ne l'ont pas choisi le conférencier leur demande de ne plus subir mais arriver avec la grâce de Dieu à ne plus subir son état mais à diriger sa vie et à la rendre féconde.