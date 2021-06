Le centenaire de la naissance du père Pierre Causse

Programme du Centenaire Pierre Causse, journées du 18 – 19 – 20 juin 2021

Merci de confirmer le nombre de participants à souvenirperecausse@gmail.com.

Entrée libre et gratuite, respect des mesures sanitaires en vigueur.

Pendant ces 3 journées vous pourrez acheter ou retirer l'ouvrage Pierre Causse : recueil de textes et témoignages (en fr et pr), 400 pages au prix de lancement de 15 euros.

Vendredi 18 juin à la chapelle Saint-Julien (Salinelles) :

• 16 h–18 h : visite libre de la chapelle et de l’exposition.

Samedi 19 juin à la chapelle Saint-Julien :

• 10 h-12 h : visite libre de la chapelle et de l’exposition.

• 14 h-16 h : visite commentée de l’exposition.

• 16 h : conférence « Les légendes de saint Julien » par Marcel Rivière.

• 17 h : concert par les chorales de Saint-Génies des Mourgues, et de Boisseron, chants provençaux et « le groupe musical Revoulun »

Dimanche 20 juin à Notre Dame de Prime Combe :

• 10 h 30 : messe en provençal concélébrée par le père Michel Desplanches , vicaire général d’Aix Marseille et le père Saintsevin, supérieur de la communauté Lazariste de Marseille.

• 12 h : pique-nique tiré du sac

• 14 h 30 : conférence par : André Gabriel « 800 ans de musique provençale ». Prestation des chorales.

• À la chapelle Saint Julien de Salinelles :

17 h : visite commentée de la chapelle et de l’exposition.