Le Centre Saint-Jean à Angers organise son festival les 29 et 30 juin

Présentation festival Saint-Jean qui va se dérouler mardi et mercredi prochain. Pendant un jour et demi au centre Saint-Jean, de nombreuses animations vous sont proposées pour découvrir les lieux mais aussi les hommes et les femmes qui y travaillent.



On découvrira le programme du parcours Arts et chapelles en Anjou qui commencent ce samedi et dure tout l’été. Des chapelles accueillent des œuvres d’artistes contemporains créées expressément pour les lieux.



Et puis, nous évoquerons cette nuit des veilleurs qui aura lieu ce samedi, organisé par l’ACAT, l’action des chrétiens pour l'abolition de la torture.