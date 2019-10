Le chef de notre synagogue

"Voici une pauvre femme infirme. Depuis 18 ans elle n’a jamais vu le ciel ni les gens de son village. Elle a les yeux rivés sur le sol et sur ses pieds. Courbée à jamais. Et Jésus la guérit.

Tout change pour elle. Cela se passe dans une synagogue le jour du sabbat et le chef de la synagogue s’en offusque. La guérir oui, dit-il, mais pas un jour de sabbat. Essayons de comprendre le point de vue de ce brave homme. D’après l’évangile de Luc, chapitre 13."