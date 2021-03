Le chemin d'Ignace de Loyola : de Montserrat à Paris

On retrouve à présent la plateau spi au puits de la rencontre. Après le coup de boulet de Pampelune qui le rend boiteux, Ignace poursuit son aventure spirituelle de discernement : qu'est-ce que Dieu attend de lui ? Deux changements d'orientation s'imposent à lui.



On retrouve le Père Claude Charvet suivi d'une discussion avec le Père Eric de

Bonnechose, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le Pasteur Samuel

Duval.