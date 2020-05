"Le Cochon, le Renard et le Moulin", un film d'animation dessiné à l'encre

Le Cochon, le Renard et le Moulin est un film d'animation sorti en 2018. Colorié avec de l'aquarelle et dessiné à l'encre de Chine, ce dessin animé est un recueil de 10 petites histoires, dont le héros est un petit cochon. Il vit dans un moulin à vent qui repousse les nuages de pollution, et devient ami avec un jeune renard pour aider ses voisins et surtout protéger la nature.