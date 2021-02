Le corps dans la Bible (4)

La Bible pourrait, pour certains de ses passages, passer pour un traité d'anatomie générale, où, partant du corps humain dans son entier, chaque partie qui le constitue a un rôle d'importance égale.

Aujourd'hui nous entendrons quelques surprenants passages de ce saint livre mettant en scène la langue, la gorge et la nuque, avec tojours les remarques et commentaires de Christine Urban et Sylvia Ill, pasteures de l'Église Protestante Unie du Plateau Lorrain.