Le dimanche des Palmes 2021

Le Grand Carême ayant pris fin et avant l’entrée dans la Sainte Semaine, l’église orthodoxe fête le Samedi de Lazare et le dimanche des Palmes. Le père Jean-Claude nous introduit d’abord dans ces célébrations. En deuxième partie de l’émission il nous propose de jeter un coup d’œil au livre « Le messie, l’ânesse te l’ânon » qui peut nous permettre de poursuivre notre compréhension de l’évènement de l’entrée de Jésus à Jérusalem avant sa Passion.



On retrouve le Père Jean-Claude, suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.