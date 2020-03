Le dispositif juridique actuel autour des abus

Les lois évoluent au gré des événements et ainsi s'étoffent.



Les lois évoluent au gré des évenements... Les trois plus importantes remontent à 1980 (définition juridique du viol) puis 1989 et enfin la loi schiappa de 2018. Elles jouent un rôle important dans la reconnaissance du traumatisme et sont le reflet d'une époque et de la difficulté à savoir ce qu'il faut exactement intégrer dans le dispositif juridique. Parmi les éléments clés: la pénétration (ou non) et puis le "corpus" : violence, contrainte, menace, surprise.