Le documentaire Et je choisis de vivre au Mégarama à Garat

Vendredi, le documentaire « Et je choisis de vivre » sera diffusé au cinéma Mégarama à Garat. Un film qui suit la démarche d’une maman dans la Drôme qui part à la rencontre de parents qui, comme elle, ont perdu un enfant. « Et je choisis de vivre » représente du coup un support d’échanges sur cette réalité on ne peut plus délicate à aborder.

Des associations existent pour accompagner les parents qui perdent un enfant. C’est le cas de l’association Jonathan Pierres vivantes qui existe depuis 1978.