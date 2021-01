Le fantasme de la peur de passer à l’acte

Certaines personnes ont peur de passer à l’acte et viennent consulter pour se débarrasser de leurs fantasmes.



Certaines unités psychiatriques tout comme le CRAVS Alsace ou le réseau Dunkelfeld (surtout en pays germanophones) accueillent de telles personnes. Certes, il faut vérifier que l’on n’a pas affaire à des auteurs qui sont effectivement passés à l’acte mais sont dans le déni. Pour les personnes qui sont traversées par des fantasmes sans être passées à l’acte, elles sont plus fréquentes qu’on ne croit, mais ces fantasmes peuvent être permanents ou uniques ou cycliques, revenant régulièrement jusqu’à torturer intérieurement. Les reconnaître, en parler pour les dédramatiser (non les déculpabiliser) et leur donner sens, c’est déjà être sur la voie de la guérison.