Le festival Théo T'Anjou et un concert de la maitrise de la cathédrale

Au sommaire cette semaine dans Vitamine C :



Le festival Theo t’Anjou aura lieu les 21 et 22 septembre prochain à Segré. C’est organisé par la pastorale jeunes du doyenné du haut-Anjou. Au programme, deux concerts, et également des conférences, des témoignages, des temps de prières différents... Présentation avec l’une des membres de l ‘organisation.



Ce même week-end aura lieu les journées européennes du patrimoine. C’était aussi l’occasion de fêter solennellement les 650 ans de la maitrise de la cathédrale d’Angers. Un grand concert sera donné avec la participation de leurs homologues anglais, le Queen’s collège.