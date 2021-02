Le florilege des paraphilies

"L’enjeu des paraphilies est de comprendre leur pourquoi.



Un double pourquoi : pourquoi ce type de paraphilie et pas un autre. Et pourquoi ce besoin de répétition de l’acte ? L’exhibitionnisme est un rituel. Le sujet met en plan un scénario qu’ensuite il exécute de façon précise car il y a pour chacun des « conditions » pour qu’il soit « réussi » : la présence de tel ou tel public, tel ou tel lieu, etc. L’exhibitionniste vit dans le regard de l’autre, quand il se montre mais quand il se cache… Il entretient des rapports complexes avec l’autre. Sa vie affective est souvent très pauvre."