Le Guizay l'unité des chrétiens face à la création

Au Guizay, la soirée de prière, à partir de l'organisation du comité inter-confessionnel s'est déroulée le mercredi 11 septembre, sur le thème de la sauvegarde de la création. Cette rencontre a réuni des chrétiens de differentes sensibilités, catholiques, évangéliques, protestantes, orthodoxes, et était ouverte à tous, à partir de l'organisation du comité inter-confessionnel avec entre autres, Monique et Bruno Machefert, Pierre Moreau, Serge Plais ...

La parole est ici donnée à différents participants ainsi qu'à Christian Defrance qui contribua en amont à la rédaction du document qui servit de repère pour la réflexion commune, à partir de l'ouvrage suivant : "Comment sauver la planète à domicile" aux éditions de l'Emmanuel. Adeline et Alexis Voizard en sont les auteurs.