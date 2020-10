Le Liban dans la tourmente… Les chrétiens au Liban, quelles solidarités ? Comment les aider ?



L’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth a provoqué la destruction d’écoles, d’hôpitaux, de logements, augmentant la confusion et la détresse des libanais, déjà confrontés depuis de nombreuses années à une grave situation de crise et de corruption touchant l’ensemble de la société.



Les invités : Père Jean-Clément, prêtre à Tours et son épouse Souraza JOLLET (orthodoxes rattachés au patriarcat d’Antioche).



Après avoir apporté quelques repères sur l’histoire, l’organisation politique multiconfessionnelle du pays (18 confessions représentées), les invités ont développé la situation actuelle et les aides possibles à apporter aux populations en difficulté. La solidarité est à l’œuvre réunissant toutes confessions confondues, l’Espérance et la Foi restent vives malgré les drames vécus.



Souraza Jollet évoque l’association Saint Basile proposant des parrainages d’enfants scolarisés au Liban ainsi que la Croix-Rouge, structures avec lesquelles les dons financiers sont acheminés de façon sécurisée.



L’association Saint Basile, 23 rue Pierre Lhomme à 92400 Courbevoie, cherche à soutenir moralement et financièrement les initiatives des solidarités sociales prises en charge par les centres médico-sociaux orthodoxes du Liban:



https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYrqmqprTsAhUvzYUKHVhvAhYQFjAIegQIDhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.stcome-avignon.fr%2F%3Fp%3D1614&usg=AOvVaw1xR5pv4MZx-NbniVwTx4SW



La Croix-Rouge:



https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjHiID5p7TsAhVOJhoKHdeyAYkQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.croix-rouge.fr%2FActualite%2FExplosions-a-Beyrouth%2FTOUS-UNIS-POUR-LE-LIBAN-2438&usg=AOvVaw1D2jDs9yOnDvMWofvoC0Oc