Le Lion de Belfort

Et voilà le monument préféré des Français ! On revient aujourd'hui sur son histoire, avec le rôle joué par le maire de Belfort à l'époque, Édouard Meny, sur le financement, les malentendus, les travaux préparatoires, la construction, les choix du sculpteur Bartholdi et la fin des travaux en 1879 sans inauguration officielle...