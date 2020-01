Le livret «Familles chrétiennes-Eglises domestiques» envoyé dans les paroisses

Au sommaire cette semaine, la présentation d’un petit livret édité par le service Famille du diocèse d’Angers intitulé « Familles chrétiennes - Eglises domestiques » qui sera distribué dans toutes les paroisses. Ce livret, illustré par des témoignages de familles de l’Anjou, a pour but d’aider et stimuler toutes les familles à devenir des lieux où l’on fait l’expérience d’un amour vrai, de la confiance en dieu et de l’ouverture aux plus fragiles.



Et puis, c’est un témoignage de conversion et de foi que nous souhaitons vous faire découvrir, celui d’un jeune homme qui, après avoir travaillé dans le milieu de la nuit, s’est tourné vers Dieu. Il est actuellement laïc en mission ecclésial pour le diocèse d’Angers et il nous délivrera son regard de chrétien sur le monde de la nuit. Un chemin de sainteté est-il possible dans la nuit et les paillettes ?