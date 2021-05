Le Motu proprio Spiritus Domini du pape François en date du 10 janvier 2021

"Des ministères institués , confiés à vie à des fidèles qui restent des laïcs", François Maupu explique devant Roseline Ruben un document récent du Pape François. De son propre chef (Motu proprio) le Pape François remet en honneur un précédent de Paul VI dont les chrétiens et leurs évêques ne se sont jamais vraiment saisis. Ces sevices (ministères) de lecteurs et acolytes continuent d'être confiés à des baptisés qui seront ensuite ordonnées diacres ou prêtres. Avec ce motu proprio, il s'agit de ministères stables qui sont confiés pour la vie. Une particularité, soulignée par le pape, c'est qu'ils sont ouverts aux baptisés ( des femmes et des hommes) ce que ne précisait pas Paul VI. Pourquoi le précédent de Paul VI n'a-t-il pas été mieux appliqué? Comment permettre que celui-ci ne reste pas dans des dossiers, mais soit mis en oeuvre dans l'Eglise? Il faut toujours des temps assez longs pour introduire des modifications dans les structures de l'Eglise remarque François Maupu. Au fond, cette volonté du pape a besoin d'être connue ( d'où cette émission) par les baptisés et aussi , par les ministres ordonnés. Ces derniers ne sont pas toujours disposés à cette nouveauté institutionnelle qui permet à des baptisés, à des femmes d'entrer davantge dans la structure institutionnelle et liturgique de l'Eglise.