Le mystère de l'Incarnation: un Dieu qui se fait Homme

À Noël les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, fils de Dieu, qui vient parmi les Hommes pour les sauver.

Un Dieu qui se fait homme pour être au plus proche de son peuple. C'est aussi ce qu'on appelle le mystère de l'Incarnation.

Pour en discuter, Pauline de Torsiac reçoit dans le BA-BA du christianisme, Jean-Pierre Brice Olivier, religieux dominicain. Il vient de publier "La chair en corps" aux éditions du Cerf.

Prendre chair

La définition du mot "incarnation" est l'action de "prendre chair". Ce moment précis où Dieu, épouse notre condition en rejoignant notre humanité toute entière.

Pour Jean-Pierre Brice Olivier, Dieu va vivre comme un des nôtres et "passer par toutes les circonstances de la naissance humaine dans le ventre d'une femme puis de naître et de grandir et de traverser sa vie jusqu'à la mort."

Le dominicain ajoute que lorsqu'on dit que "le Verbe se fait chair", cela va bien au-delà du côté physique, du corps.

La chair "c'est tout ce qui constitue un être vivant c'est à dire son corps physique, bien entendu, mais aussi son esprit, son intelligence, son caractère, ses différents héritages, sa sensibilité."

"Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire."

Jean 1,14



Un Dieu qui veut s'unir à nous

Nous avons souvent l'image d'un Dieu Tout-Puissant, qui peut impressionner voire faire peur.

Avec l'Incarnation, Dieu se fait Homme, mais pas dans n'importe quel contexte.

C'est un nouveau-né qui incarne la fragilité et la petitesse. Il naît dans une étable, dans la paille parmi les animaux. Cela ne l'effraie pas.

Par la suite, la vie du Christ "nous montre quelqu'un qui n'aura jamais peur de s'approcher du pire de l'Homme, le Christ va toucher des lépreux, va s'occuper de gens malades, abîmés, il va laver les pieds des disciples, donc Dieu se met aux pieds des Hommes, plus bas que les Hommes" précise Jean-Pierre Brice Olivier.

"Dieu nous rejoint dans la totalité de notre être, dans nos limites, nos finitudes, nos douleurs, nos lourdeurs, jusqu'à traverser la mort."

Par le mystère de l'Incarnation, Dieu se met à notre niveau d'Homme pour que nous puissions marcher dans ses pas et le suivre. À l'approche de Noël, et de sa naissance, Il nous invite à cette communion totale avec Lui : Il descend pour que nous nous élevions.