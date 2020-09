Le Pape François

Ingrid Lebrasseur s'est rendue dans une classe de 6ème et une de 5ème au Collège des Chartreux et c'est autour du Pape que les jeunes ont réfléchi cette fois. William Avenir membre des OPM, Oeuvre Pontificale Missionnaire, répond aux élèves. On commence cette série avec une petite présentation de notre Pape actuel.