LE PARDON - 12 juin 2019 à 19:12

Tous les mercredis à 19h12

Face aux ténèbres, au chaos, à la haine le pardon peut sembler inaccessible, voire impossible. Violence et vengeance sont les premiers réflexes de la riposte, et elles se retournent le plus souvent contre soi, en une spirale infernale. Il est une alternative à ce cycle de destruction, un chemin étroit, mystérieux et fragile : le pardon. Le pardon ne se décrète pas, ne s’explique pas. Il est chemin, chemin de lumière, chemin de vie. Nous avons rassemblé ici quelques témoins, éclairant chacun ce thème du pardon d’un point de vue empirique, spirituel, philosophique ou théologique. Chacun répond, avec son vécu et sa sensibilité aux « pourquoi ? », aux interrogations lancinantes sur l’absurdité de la souffrance, de l'injustice, du non sens. Ce sont des paroles d’espérance, des paroles de Vie.