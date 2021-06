Le pénal et le médical 1/2

"En Belgique, la prise en charge thérapeutique n’intervient pas en prison, mais seulement au moment de la libération sous conditions. À l’inverse de la France.



Le pénal et le médical, c'est-à-dire l’institution de la loi et celle du soin doivent se rencontrer afin de proposer à l’auteur d’abus sexuels un suivi efficace permettant au coupable de s’amender et d’éviter la récidive. Ce n’est pourtant pas toujours simple. L’affaire Halimi qui a secoué la France en mai 2021 en témoigne et pose la question de l’irresponsabilité pénale."