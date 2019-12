Le Père Lapsley, création d'un choeur diocésain et marché monastique à Angers

Au sommaire cette semaine, nous évoquons la vie et l’œuvre d’un prêtre anglican sud-africain. Très impliqué durant l’apartheid, il fut victime d’un attentat dans lequel il perdit ses 2 mains et un œil. Il s’engagea alors dans un travail de guérison des mémoires. Il viendra présenter son action lors d’une conférence jeudi prochain.



Si vous êtes déjà choriste dans votre paroisse où que vous souhaitez justement mettre votre talent au service de la foi et de la liturgie, sachez qu’un chœur diocésain est entrain de se monter. L’objectif est de chanter lors des 3 ou 4 grands évènements diocésains de l’année. Nous en parlons avec Aude Béra, chargé du service foi et liturgie qui viendra nous présenter cette initiative.



Et si vous venez participez au chœur diocésain à la maison diocésaine, profitez-en pour passer au marché monastique de Noël. C’est le même week-end du 13 et 14 décembre prochain. Plusieurs communautés monastiques de Maine-et-Loire viendront vendre leurs produits au Centre Saint-Jean.