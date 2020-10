Le petit reste des "poussières de l'Est"

Il n'y a plus qu'une poignée de chrétiens par village dans les contreforts du Sancerrois. Pourtant, ils se réunissent tous les mois pour une messe et un repas et invitent voisins et amis.



Une initiative qui fait revenir à l'église des hommes et des jeunes couples qui l'avaient déserté. Le P. Jean-Marie Mabiala, curé de ces paroisses évoque cette initiative pleine d'espoir.