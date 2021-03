"Le protestantisme alerte et conteste"

On retrouve à présent le plateau spi - paysages protestants - Le pasteur Samuel Duval revient aujourd'hui sur la loi de renforcement des principes républicains. La Fédération protestante de France a interpellé sur quatre points clés de cette loi, qui posent question.



On le retrouve, publié es instances chrétiennes ont publié des suivi d'une discussion avec le pasteur Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.