Le Ramadan, ressourcement essentiel

À la lecture des messages de fraternité envoyés par les diocèses de Besançon et de Belfort-Montbéliard pour ce mois de Ramadan, et à l'appui d'un message de "conclusion" d'un auditeur, Jean-Marie et Ahmed rappellent et développent une fois encore pourquoi le dialogue interreligeux est nécessaire et précieux, et réagissent à l'actualité.