Le Renouvellement du Voeu des Echevins 2020

Comme chaque année, nous retransmettons la célébration qui réunit le maire de Lyon, les élus et les chrétiens de Lyon.

C’est la tradition à Lyon depuis 1643.

Le renouvellement du vœu des Echevins est célébré tous les 8 septembre à la Basilique de Fourvière

Pour rappel, cette tradition religieuse est instaurée depuis 1643. Cette année-là, Lyon était menacée par la peste. Pour éviter que la ville ne soit décimée, les notables lyonnais avaient placé la cité sous la protection de la Vierge.

Et le 8 septembre, une procession composée du prévôt des marchands, qui est aujourd’hui l’équivalent du maire, ainsi que quatre de ses échevins, autrement dit ses adjoints, prenaient la direction de Fourvière, avec toute une foule de Lyonnais. Tous faisaient alors le vœu, au sein de la Chapelle de la Vierge, de revenir tous les 8 septembre, si la peste ne touche pas Lyon, et d’offrir à l’Archevêque "la quantité de sept livres de cire en cierges et en flambeaux, et un écu d'or au soleil". La ville avait alors été épargnée.

Cette tradition typiquement lyonnaise est perpétrée chaque année pour remercier la Vierge Marie d'avoir protégé la ville.