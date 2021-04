le rôle des mères dans les familles incestueuses

Dans environ 90 % des cas, l’inceste est le fait d’hommes (père, frère, oncle) mais les femmes sont parfois complices, ou du moins silencieuses alors qu’elles « savent » la réalité des abus.



Les mères ont par rapport aux enfants un rôle de protection qui persiste jusqu’à un certain degré même quand elles savent l’existence des abus ; mais au-delà, dans les familles incestueuses, ce lien s’étiole en raison de la structure psychique pathologique de ces femmes, et/ou parce qu’elles ont été elles-mêmes victimes d’abus sexuels et/ou incestueux. Se met ainsi en place une sorte de contrat transgénérationnel de type « cessez-le-feu » : comme si ces femmes cherchaient un compromis : « je ne dirai rien si tu laisses mes enfants tranquilles ». Malheureusement, cela ne fonctionne pas… Les auteurs d’abus sont souvent indifférents face à leur compagne ou épouse… Et pour les victimes, on leur enjoint le silence : « tu vas faire éclater la famille ». Un enfant ne pourra pas s’en sortir tout seul (Voir les émissions précédentes avec le Prof. Anne Danion, pédopsychiatre).