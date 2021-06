Le Sappel en Savoie

Le Sappel est une communauté d'Eglise crée en 1989, directement inspirée de la pensée du père Joseph Wresinski, le fondateur du mouvement ATD Quart Monde. Il rassemble des familles très pauvres en situation d'exclusion sociale et des amis qui s'engagent avec elle, dans la bienveillance et la fraternité. Le Sappel est installé en Savoie depuis 2014. Dans cette émission nous recevons Pierre-Yves, animateur au Sappel, et François et Valérie, accompagnés par cette communauté et qui nous partagent leurs témoignages