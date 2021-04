Le silence du Samedi Saint

Le samedi saint, les catholiques essaient de respecter "un grand silence", comme si la mort de Jésus lui laissait le temps de descendre jusqu'au plus profond des enfers tirer par la main Adam et Eve et tous leurs descendants qui s'y trouvent encore...Toute l'histoire du monde nous conduit vers cette nuit trop longue où le Père lui-même pleure son Fils descendant aux enfers...Avec Claude Charvet, Anne Lécu l'évoque dans une chronique de la revue Etudes.

On retrouve le Père Claude Charvet suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.