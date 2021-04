Le Sillon part en Campagne... d'abonnement

Le Sillon, Magazine Mensuel du Diocèse de Limoges ouvre sa campagne d'abonnement sur RCF Limousin !

Il est toujours bon de rappeler ce que peut être l'économie et l'éditorial d'un magazine spécialisé... A la maneuvre Christiane Vigneron, Présidente de l'Association Le Sillon, Sabine Pouget, Secrétaire de rédaction et Stéphane Lafaye Rédacteur et Web Master et les nombreux bénévoles qui chaque mois aident à l'accomplissement du tirage papier..