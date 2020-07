Le témoignage d'un adulte confirmé à La Rochefoucauld

Beaucoup de questionnements… et des réponses apportées par l’Église...

Dimanche, Mgr Gosselin célébrait la messe à La Rochefoucauld et donnait le sacrement de confirmation à 4 jeunes et 5 adultes. Chacun de ces parcours, de ces cheminements est forcément intéressant et personnel. Michel Geral est âgé de 48 ans. Il est marié, père de deux enfants. Il a été baptisé, a fait son catéchisme, sa première communion, sa profession de foi… Mais Michel Geral n’avait pas vraiment réfléchi pour quelles raisons à ce moment-là… Et puis plus tard, devenu adulte, il a senti qu’il avait besoin d’une vie spirituelle, d’avoir des éléments de compréhension...